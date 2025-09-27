Türkiye'nin dört bir yanından gelen yatırımcı ve girişimcileri buluşturan Franchise Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı, 25 Eylül 2025 tarihinde Ankara Altınpark Expo Center'da kapılarını açtı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen yatırımcı ve girişimcileri buluşturan Franchise Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı, 25 Eylül 2025 tarihinde Ankara Altınpark Expo Center'da kapılarını açtı. UTSAF ve Zirve Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, 28 Eylül'e kadar bayilik modellerini, iş ortaklığı fırsatlarını ve yeni yatırım planlarını mercek altına alacak.

Açılışta Yoğun Katılım ve Hedefler

Sektörün en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen fuara ilgi oldukça yoğundu. Açılış konuşmalarında, fuarın hem yerel hem de ulusal ekonomiye sağlayacağı katkıya vurgu yapıldı.

UTSAF Genel Başkanı Dr. Fariba Nazari, fuara Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlandığını belirterek, “Çok sayıda sektör temsilcisiyle bir araya gelerek verimli ve yeni iş birliklerine imza atacağımız bir fuar dönemi geçireceğiz,” dedi. Uluslararası İşbirliği Kalkınma Vakfı Başkanı Nusret Öksüz ise fuarın başkent ve ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek, yeni ortaklıklara vesile olması temennisinde bulundu.

Sektörler Arası Çeşitlilik: Gıdadan Sağlığa Uzanan Fırsatlar

Fuar, geleneksel lezzetlerden modern teknolojiye kadar geniş bir yelpazede yatırım fırsatları sunuyor. Katılımcı firmaların büyüme stratejileri ve bayilik koşulları dikkat çekiyor:

Gıda ve Yiyecek Sektörü:

Değirmencioğlu Baklavaları: 12 şubesi bulunan Gaziantep menşeli firma, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla büyüyerek global bir marka olmayı hedefliyor.

Anadolu Döner: 35 yıllık tecrübesiyle hem iç hem de dış pazarda eş zamanlı büyüme planını duyurdu.

Helvacı Abdullah: Bursa İnegöl merkezli marka, mevcut 25 bayisiyle özellikle dış pazarlara odaklanıyor.

Türk Burger: Yöresel burger çeşitleriyle öne çıkan marka, bayilik gelirlerinin bir kısmını Emniyet Şehit Aileleri Vakfı’na aktararak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösterdi.

Atılım Yemek: Düşük maliyetli yatırım imkânı sunan Bulut Mutfak konseptiyle öne çıktı.

Perakende ve Üretim:

UPET: Karaman’dan katılan şirket, oto bakım ve kozmetik ürünleriyle 70 bayi hedefini yatırımcılara sundu.

Brandiva Perde: Tekstil alanında hızlı büyüme hedefleyen firma, yeni mağaza sahiplerine kira desteği vaadiyle dikkat çekiyor.

Sağlık ve Hizmet:

Doctorem Global: Kolajen, vitamin ve bant teknolojisi gibi yenilikçi ürünleriyle fuarda yoğun ilgi gören Ankara merkezli bir sağlık girişimi oldu.

Başkent Ekonomisine Doğrudan Katkı

Dört gün sürecek olan fuar, yerli markaların franchise modeliyle büyüme potansiyelini desteklerken, Ankara’nın ticari yaşamına da önemli bir canlılık getiriyor. Yeni yatırımcılarla kurulan iş ortaklıkları sayesinde, yerel markaların istihdam ve ihracat potansiyelinin artması bekleniyor. Fuar, bölge ekonomisine sunduğu bu dinamizmle, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde kilit bir rol üstleniyor.uarı Altınpark'ta Başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yatırımcı ve girişimcileri buluşturan Franchise Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı, 25 Eylül 2025 tarihinde Ankara Altınpark Expo Center'da kapılarını açtı. UTSAF ve Zirve Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, 28 Eylül'e kadar bayilik modellerini, iş ortaklığı fırsatlarını ve yeni yatırım planlarını mercek altına alacak.

Açılışta Yoğun Katılım ve Hedefler

Sektörün en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen fuara ilgi oldukça yoğundu. Açılış konuşmalarında, fuarın hem yerel hem de ulusal ekonomiye sağlayacağı katkıya vurgu yapıldı.

UTSAF Genel Başkanı Dr. Fariba Nazari, fuara Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlandığını belirterek, “Çok sayıda sektör temsilcisiyle bir araya gelerek verimli ve yeni iş birliklerine imza atacağımız bir fuar dönemi geçireceğiz,” dedi. Uluslararası İşbirliği Kalkınma Vakfı Başkanı Nusret Öksüz ise fuarın başkent ve ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek, yeni ortaklıklara vesile olması temennisinde bulundu.

Sektörler Arası Çeşitlilik: Gıdadan Sağlığa Uzanan Fırsatlar

Fuar, geleneksel lezzetlerden modern teknolojiye kadar geniş bir yelpazede yatırım fırsatları sunuyor. Katılımcı firmaların büyüme stratejileri ve bayilik koşulları dikkat çekiyor:

Gıda ve Yiyecek Sektörü:

Değirmencioğlu Baklavaları: 12 şubesi bulunan Gaziantep menşeli firma, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla büyüyerek global bir marka olmayı hedefliyor.

Anadolu Döner: 35 yıllık tecrübesiyle hem iç hem de dış pazarda eş zamanlı büyüme planını duyurdu.

Helvacı Abdullah: Bursa İnegöl merkezli marka, mevcut 25 bayisiyle özellikle dış pazarlara odaklanıyor.

Türk Burger: Yöresel burger çeşitleriyle öne çıkan marka, bayilik gelirlerinin bir kısmını Emniyet Şehit Aileleri Vakfı’na aktararak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösterdi.

Atılım Yemek: Düşük maliyetli yatırım imkânı sunan Bulut Mutfak konseptiyle öne çıktı.

Perakende ve Üretim:

UPET: Karaman’dan katılan şirket, oto bakım ve kozmetik ürünleriyle 70 bayi hedefini yatırımcılara sundu.

Brandiva Perde: Tekstil alanında hızlı büyüme hedefleyen firma, yeni mağaza sahiplerine kira desteği vaadiyle dikkat çekiyor.

Sağlık ve Hizmet:

Doctorem Global: Kolajen, vitamin ve bant teknolojisi gibi yenilikçi ürünleriyle fuarda yoğun ilgi gören Ankara merkezli bir sağlık girişimi oldu.

Başkent Ekonomisine Doğrudan Katkı

Dört gün sürecek olan fuar, yerli markaların franchise modeliyle büyüme potansiyelini desteklerken, Ankara’nın ticari yaşamına da önemli bir canlılık getiriyor. Yeni yatırımcılarla kurulan iş ortaklıkları sayesinde, yerel markaların istihdam ve ihracat potansiyelinin artması bekleniyor. Fuar, bölge ekonomisine sunduğu bu dinamizmle, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde kilit bir rol üstleniyor.