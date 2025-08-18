Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde değerlendirmesi için renkli atölye çalışmaları düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Gençlik Parkı’nda yer alan Başkent Tiyatroları sahnesinin ev sahipliği yaptığı Drama Atölyesi ile çocuklar öz güven kazanırken, iletişim ve sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı kazanıyor.

Başkentli minikler için yaz tatili döneminde renkli ve faydalı atölyeler açan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tatili eğlenceli ve faydalı hâle getiriyor.

Gençlik Parkı içinde yer alan ABB Başkent Tiyatroları sahnesinde gerçekleşen Drama Atölyesi ile de çocukların hem kişisel gelişim sürecine katkı sağlanıyor hem de keyifli zaman geçirmelerine fırsat veriliyor.

Drama eğitimiyle; çocukların sosyal becerilerini güçlendirme, öz güven kazanmalarını sağlama, iş birliği yapma, özgün fikirlerini ifade etme, sahne üzerinde performans sergileme, iletişim kurma ve problem çözme becerileri kazanma, yaratıcı düşünme gibi özelliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.