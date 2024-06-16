Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mehmet Uzel / Kayseri (İGFA) - Mesajında bayramların bir gönül şöleni olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bayramlar, Müslümanların elindeki buketi, tüm insanlığa sunduğu özel zaman dilimleridir. Çünkü bayramlarda sevgi vardır, kardeşlik vardır, huzur vardır, paylaşım vardır. Bayramlar bir gönül, bir ruh şölenidir. Ayrıca kurban ibadeti hem arınmamız hem de toplumsal yardımlaşma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasının bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Gazze olmak üzere bütün Müslüman coğrafyasındaki zulümlerin biteceği, bayramların bayram gibi yaşanacağı nice bayramlar niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT

Bayram boyunca temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Yalçın, “Kurban keserken belediyemizin koyduğu kurallara azami şekilde riayet edelim. Kurban kesimini belediyemiz tarafından izin verilen yerlerde yapalım ve kurban atıklarıyla çevre kirliliğine sebep olmayalım. Bu şekilde daha temiz, hijyenik ve sağlıklı bir bayram geçireceğimizi göz ardı etmeyelim” dedi.