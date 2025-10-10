Gaziosmanpaşa'da, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında darbedilen 13 yaşındaki özel gereksinimli Efe’ye, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, anlamlı bir sürpriz yaptı. Küçük çocuğa hayalini kurduğu gitarı hediye eden Karadeniz, Efe ile birlikte gitar çalma sözü de verdi.

Üzücü olayın ardından Efe’yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve sürecin takipçisi olacaklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, bu ziyaret sırasında küçük çocuğun gitar çalma hayali olduğunu öğrendi. Efe'nin bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen Karadeniz, aileyi tekrar ziyaret ederek, Efe'ye bir gitar hediye etti. Küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okunurken, ailesi ise bu ince düşünce ve destek için Başkan Vekili Karadeniz’e teşekkür etti.

Efe, gitarını alır almaz ilk notalarını denemeye başladı. Ziyaret sırasında Efe ile samimi bir sohbet de gerçekleştiren Başkan Vekili Karadeniz, Efe'den gitar çalmayı öğrenmesini istedi ve birlikte gitar çalma sözü verdi. Başkan Vekili Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, bu süreçte Efe'ye destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.