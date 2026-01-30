Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinlikte Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri de Antalya'nın yerel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un kültürel ve yöresel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Trabzon kültür derneklerinin temsilcileri katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bugün 41 kooperatife ulaşan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, gıda ve hediyelik ürünlerini tanıtım günleri kapsamında sergiledi. Kadın emeğini destekleyen ve yerel üretimi güçlendirmeyi hedefleyen stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kadın Kooperatifleri standını ziyaret eden Başkan Ümit Uysal, Antalya'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

'Antalya, 81 vilayetimizden komşularımızın yerleştiği, iyi komşuluk ilişkileriyle kültürüne, sanatına ve ekonomisine katkı sağlanan muhteşem bir buluşma noktası. Şehrimize kültürünü katan en önemli illerimizden biri de Trabzon. Bugün Trabzon'un tescilli lezzetlerinin sergilendiği bu anlamlı günde bir aradayız. Biz de standımızda Antalya'nın 19 ilçesinin nitelikli ürünleriyle bu buluşmaya katkı sunduk. Antalya; sevgi, saygı, barış ve kenetlenme şehridir. Bugün de bu ruhu hep birlikte yaşıyoruz. Tüm Antalya'mıza hayırlı olsun.'

Trabzon'un kültürel mirası ile Antalya'nın yerel değerlerini buluşturan etkinlik, 1 Şubat'a kadar Cam Piramit'te ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.