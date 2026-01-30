Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu Lokomotif Çocuk Köyü projesi yaygınlaşıyor. 'Çocuk Dostu Şehir' vizyonunu güçlendiren proje bu kez Vinsan'da hizmete girecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Lokomotif Çocuk Köyü projesini kent genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze ile birlikte İzmit Vinsan'a Lokomotif Çocuk Köyü kuruluyor. Bu merkezler de, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve keşfederek öğrenmeyi teşvik eden mekânlar olarak hizmet verecek.

ÇEVRE DÜZENLEMESİNE GEÇİLİYOR

İzmit Lokomotif Çocuk Köyü Vinsan tesislerinde inşa ediliyor. Eski Lastik-İş Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan alan, çocukların doğa bilincinden gönüllülüğe, bilimden sanata, sağlıklı yaşamdan üretime kadar pek çok alanda gelişim göstermelerini sağlayacak eğitim alanına çevrildi. Bina içerisinde 8 eğitim sınıfı kurulurken, bahçeye çocukların eğitim alacağı 4 vagon yerleştirildi. Çocukların eğitim göreceği sınıflar ve vagonlarda çalışmalar tamamlandı. Alanda çevre düzenlemesi yapılarak çalışmalar tamamlanacak. Tesisin Şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Kayıt için duyurulular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılacak.

ÇOCUKLAR İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Çocuklara eğitim verecek vagonlar 'Çevreciler', 'Gönüllüler', 'Kaşifler', 'Kültürlüler', 'Marangozlar', 'Mimarlar', 'Müzisyenler', 'Okurlar', 'Sanatçılar', 'Sağlıkçılar', 'Şefler' ve 'Tamirciler' olarak planlandı. Bu vagonlarda minikler; doğayı korumayı, bilimsel merakı, sanatsal üretimi, toplumsal dayanışmayı, sağlıklı yaşamı ve üretkenliği yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak. Alanda ayrıca çocuklar için etüt odası, vr deneyim odası, oyuncak tamirhanesi, masal kalesi, aktivite parkuru, tarım bahçesi, loko sahne ve müzik sokağı bulunuyor.

ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yatırımlarıyla 'Çocuk Dostu Şehir' vizyonunu güçlendiriyor. Parklar, atölyeler, eğitim merkezleri ve çocuk etkinlikleriyle kentteki her çocuğun eşit imkânlardan yararlanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni lokomotif köylerini kısa sürede hizmete almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geleceğin bilinçli, mutlu ve üretken bireylerinin yetişmesine katkı sunacak Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitimlerin başlayacağı tarih Büyükşehir Belediyesi'nce duyurulacak.