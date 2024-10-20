Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin kapanışında, Türkiye’nin tarımda içine düştüğü kısır döngüyü kıracağını belirtti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin kapanışında, Türkiye’nin tarımda içine düştüğü kısır döngüyü kıracağını belirtti. Başkan Uysal, memleketi Gazipaşa’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin kapanışına katıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Uysal’ı, memleketinde babası Mehmet Ali Uysal ve annesi Halime Uysal da yalnız bırakmadı. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da Başkan Uysal’a ziyaretinde eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Başkan Uysal, konuşmasının başında, festivalin açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığını hatırlatarak, “Kendisine Gazipaşa'ya verdiği önemden dolayı, festivalimize katılımından dolayı bir Gazipaşalı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Gazipaşa’nın alternatif turizmin ve tarımın hayal edilebileceği bir yer olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Gazipaşa'mız, bugün Türkiye'de hiçbir yerde olmayan çok özel bir klimaya sahip olup Türkiye tarımına ufuk açabilecek, yeni yaklaşımlar getirebilecek, bunun hakkını verebilecek, bunu geliştirebilecek, inovatif ve son derece girişimci bir tarım yapısına sahiptir” diye konuştu. Ancak geçen 25 yılda yanlış politikaların tarımı bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarım, bir ulusal güvenlik problemi, bildiğiniz gibi. Bir ülke tarım topraklarını ekemiyorsa, dikemiyorsa o ülkenin geleceğiyle ilgili kaygılanmak gerekir. Üretici birliklerimizi kuramadık. Her şey yalnız yapılır; tarım yalnız yapılmaz. Üretici birlikleri birlikte satın almak, birlikte satmak, birlikte hayal kurmak, birlikte geliştirmek demek. Bu birlikle maliyetlerimizin yüzde 50 düşeceği açık. Biz tarımsal maliyetlerimizi düşüremedik. Mazotumuzu çiftçimize ucuz veremedik. Yenilenebilir enerji yatırımlarını yapamadık. Çiftçimizi bu alanda teşvik edemedik. Verimlilik sağlayamadık. Öyle olunca dünya ile rekabet edemedik.”

Yanlış tarım politikalarının Türkiye’yi üretemez hale getirdiğini dile getiren Başkan Uysal, bu açıdan ülkenin en büyük sorununun kötü yönetim olduğunu söyledi. Türkiye’nin kendi kendine yeten bir gıda ülkesi olmaktan uzaklaştığını belirten Başkan Uysal, “Çiftçimize savaş açan, çiftçimizin ürettiği ürünü enflasyon gerekçesi olarak gören, ithalatla bastıran, ihraç ettirmemeye gayret eden bir yaklaşımla tarımımıza yaklaşıyoruz” diye konuştu.