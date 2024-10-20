Bursa'da Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni sezonu Bertolt Brecht’in yazdığı, Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği “Şvayk” oyunuyla açtı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılan prömiyere tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunu savaş karşıtı bir oyunla açtı. Jaroslav Hašek’in Aslan Asker Şvayk romanından uyarlanarak, Bertolt Brecht’in yazdığı oyun, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelendi.

Yücel Erten çevirisiyle Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği oyunda Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu, Sultan Ahmet Çakır rol aldı.

Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Şvayk’ oyunu, bolca alkış aldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları ve yönetmeni tebrik etti. Oyunculara, “Bizlere çok güzel bir oyun izlettiniz” diyen Şahin, kültür ve sanatın başkenti Nilüfer’i daha iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nda yeni sezonda, erişkinlere yönelik 6 farklı oyunun ve 1 çocuk oyununun sahnelenmesi planlanıyor.