Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Çölyak Organik Beslenme Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Glütensiz Mutfak, Ulupark'ta hizmet vermeye başladı. Glütensiz beslenmek isteyen vatandaşlara güvenli ve sağlıklı gıda seçenekleri sunan Glütensiz Mutfak, aynı zamanda vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebileceği bir merkez olarak da hizmet veriyor.

MANİSA (İGFA) - Glütensiz ürünlere erişimde yaşanan zorluklara çözüm sunmak amacıyla açılan Glütensiz Mutfak'ta tosttan mantıya, makarnadan pizzaya, baklavadan simide kadar pek çok ürün bulunuyor. Ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken mutfak, başta çölyak hastaları olmak üzere glütensiz beslenmesi gereken ya da glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara güvenli bir ortamda yemek yeme imkânı sunuyor.

Çölyak Organik Beslenme Derneği Başkanı Haşim Şivecan, Glütensiz Mutfağın sosyal belediyecilik açısından önemli bir proje olduğunu belirterek, 'Manisa'da yaşayan çölyaklıların dışarıda yemek konusunda yaşadığı sorunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ilettiğimizde bize böyle bir yer imkânı sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok büyük bir nimet. Çünkü daha önce dışarıda güvenle yemek yiyebileceğimiz ve sosyalleşebileceğimiz bir alan yoktu. Burada glütensiz besleniyor, karnımızı doyuruyor ve sağlıklı besleniyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşebileceği bir alan oluştu. Üretim ve satışın ayrı bir yerde yapılması, bizim için güvenli bir üretim anlamına geliyor. Kadınlarımızın ve çölyaklı annelerin bir araya gelebileceği böyle bir alanın olması da çok kıymetli. Bu projenin Türkiye'ye örnek olmasını ve ilçelerde de benzer kafelerin açılmasını istiyoruz. Besim Dutlulu'ya çölyak ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz' dedi.

'BURADAKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ DE YETERLİ'

İki yıldır çölyak hastası olduğunu belirten Kevser Reka, Glütensiz Mutfağın kendileri için önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Reka, 'Dışarı çıktığımızda yemek yiyebileceğimiz yer bulamıyoruz. Böyle bir yerin açılması beni çok mutlu etti. Buradaki ürün çeşitliliği de yeterli. Karışık tost, mantı, makarna, pizza, baklava ve simit var. Çölyaklıların buraya sahip çıkması gerekiyor. Böyle yerler çok fazla bulunmuyor, devamının gelmesini isterim. Derneğimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

8 yıldır çölyak hastası olduğunu ifade eden Sudenaz Bal ise glütensiz ürünlere erişimin geçmişe göre arttığını belirterek, 'Çölyak hastası olduğum için dışarı çıktığımda yemek yiyebileceğimiz alanlar çok kısıtlı. İlk başlarda çok fazla ürün bulunmuyordu ancak belediyemizin yaptığı çalışmalar sayesinde artık daha fazla ürüne ulaşabiliyoruz. Karışık tost sipariş ettim ve yaklaşık 7-8 dakikada hazırlanıyor. Çölyak hastaları için geliştirilen bu hizmetten memnunuz. Özellikle çocuklar için çok güzel bir hizmet oldu. Besim Dutlulu Başkanımıza teşekkür ediyoruz' dedi.