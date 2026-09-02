İzmit Belediyesi, Şehitler Parkı içerisinde şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatacak Şehit Yakını ve Gazi Evi Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının bir araya gelerek dayanışma içerisinde olabileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Şehit Yakını ve Gazi Evi Projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No:65/A adresinde, Şehitler Parkı içerisinde hizmet vermesi planlanan merkez, çok amaçlı bir sosyal dayanışma mekânı olarak tasarlanıyor. Başkan Vekili Lütfü Obuz, Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ile birim müdürleri projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundular.

DAYANIŞMA NOKTASI OLACAK

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, vatandaşların ihtiyaç duydukları bilgi, yönlendirme ve sosyal destek hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor. Merkezin aynı zamanda şehit ve gazilerin hatıralarının yaşatıldığı, ailelerin ve gazilerin birbirleriyle dayanışma kurabildiği bir buluşma noktası olması planlanıyor.

Projenin yalnızca şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek merkezi olarak değil, genç nesillerin şehitlik ve gazilik konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak bir merkez olarak da faaliyet göstermesi öngörülüyor. Bu kapsamda gençlere yönelik söyleşiler, sergiler, anma programları ve milli tarih ile toplumsal dayanışma konularında bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Şehit ve gazilerin anılarının gelecek kuşaklara aktarılması, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve toplumdaki dayanışma duygusunun güçlendirilmesi projenin temel hedefleri arasında yer alıyor. Merkezde ayrıca şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sahip oldukları haklar, mevzuat ve kamu hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi; ihtiyaç halinde ilgili kurumlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Şehit Yakını ve Gazi Evi'nde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının bir araya gelebileceği sosyal alanların oluşturulması planlanıyor. Merkezde sosyal ve kültürel etkinlikler, toplantılar, söyleşiler, anma programları ve küçük ölçekli sergilerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Şehadet yıl dönümleri, Gaziler Günü ve benzeri özel günlerde gerçekleştirilecek programların da merkezin önemli faaliyetleri arasında yer alması planlanıyor. Etkinliklerin bulunmadığı günlerde ise çok amaçlı salonun, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve dayanışma içerisinde olabileceği bir alan olarak kullanılması hedefleniyor. Merkezin kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmesine de imkân sağlanması planlanıyor.