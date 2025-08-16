Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, nezaket ziyaretinde bulunduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya’ya yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliği için teşekkür etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli görevlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na atanan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Turan, Koramiral Kaya’ya yeni görevinde üstün başarılar dileyerek ülkemizin denizlerdeki güvenliği, savunma kapasitesinin artırılması ve stratejik görevlerin yürütülmesinde üstleneceği sorumluluğun önemine dikkat çekti. Türkiye’nin köklü denizcilik geleneğinin modern donanma vizyonuyla birleşerek gelecek kuşaklara aktarılmasının değerini vurgulayan Başkan Turan, Koramiral Kaya’nın bilgi, tecrübe ve liderliğinin bu süreçte önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca denizcilik mirasının korunması, genç nesillerde deniz bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı deniz politikalarının desteklenmesi ve uluslararası sularda Türkiye’nin stratejik konumunun güçlendirilmesine yönelik konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda Başkan Turan, gösterdiği misafirperverlik için Koramiral Kaya’ya teşekkür ederek görevinde başarılar temennisinde bulundu. Ziyaret Fatih Belediyesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki dostane ilişkilerin ve kurumsal dayanışmanın pekişmesine katkı sağlayan anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.