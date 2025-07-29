Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, merkezlerin aylık ücretlerini 4 bin TL’ye düşürdüklerini açıkladı.İZMİR (İGFA) - Başkan Tugay eğitimcilere seslenerek, “Her bir kuruşun üzerinde yüz binlerce çocuk ve milyonlarca insanın hakkı var. Onun için en iyisi olmak zorundasınız. Onun için size emanet edilen çocuklara kapıdan içeri girdiği andan itibaren gözünüz gibi bakmalısınız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Eşit Bir Başlangıç, Parlak Bir Gelecek” başlıklı 2025-2026 Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Hizmet İçi Eğitim Semineri’nin açılışına katıldı. Açılış töreninde İZELMAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, İZELMAN Genel Müdürü Yılmaz Mede, Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz de yer aldı.

“GÖZÜNÜZ GİBİ BAKMALISINIZ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamu adına çalıştıklarını belirterek, “Bizler oy için değil sistemin içindeki bozuklukları düzeltmek için çalışan insanlarız. Belediyeler, devlet, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. 4.5 milyon nüfuslu bir şehirde okul öncesi yaş grubu çocuklarımızın sayısı yüz binlerce. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimini, bakımını karşılayacak yeterli tesise ülkemiz sahip mi, buna bakmamız lazım. Özel anaokulları var, devletin anaokulları var ama ihtiyacın pek azını karşılıyor. Pek çok çocuk bir yakınına, bazıları da ailelerin büyük çocuğunun eline emanet ediliyor. Çalışmayan anneler de günlük işlerle uğraşırken çocukla ilgilenemiyor. Bizler daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden yararlanmasını istiyoruz. Merkezlerimizdeki aylık ücretleri 10 bin liradan 5 bin liraya düşürdük, bu sene ise 4 bin lira yaptık. Her bir kuruş çok değerli. Her bir kuruşun üzerinde yüz binlerce çocuk ve milyonlarca insanın hakkı var. Onun için en iyisi olmak zorundasınız. Onun için size emanet edilen çocuklara kapıdan içeri girdiği andan itibaren gözünüz gibi bakmalısınız. Onları o kapıdan çıktığı gün karşılaşacağı dünyaya hazırlamanız gerekiyor. Buradan zıpkın gibi çocuklar çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARA SEVMEYİ ÖĞRETİN”

Yuvamız İzmir ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanın sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerden isteğim şu; çocuklara sevmeyi öğretin. Bir insanı sevmekle başlıyor her şey. Bunları başarabilirseniz bir çocuğa verebileceğiniz en büyük hediyeyi vermiş olursunuz, görevinizi başarıyla tamamlamış olursunuz” dedi.

“HEDEF 30 MERKEZE ULAŞMAK”

İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, “Yaşanan onca felaket ve acının içerisinde bir umuda tutunuyoruz. O umudun adı, çocuklarımız. Yuvamız İzmir’de o sıcak yuvaya giren her çocuğun önce mutlu olması, önce iyi birer birey olması için çalışıyoruz. Başkanımız, bu yıl yeni merkez hedefi sayısını 30 olarak belirledi. Bu hedefi bize olan güveninin sonucu olarak görüyoruz. Gelecek sene yine burada buluştuğumuzda hedefi yakalamış, hatta aşmış olarak bir kez daha gururlanacağız. Çocuk Etkinlik Merkezlerini İzmir’in dört yanına yaydık. Dikili’den Görece’ye; Kiraz’dan Aliağa’ya; Beydağ’dan Buca’ya; Tire’den Bornova’ya tüm İzmir’i Çocuk Etkinlik Merkezlerimizle donatmaya, bu eğitim seferberliği cephesini tüm şehre yaymaya başladık. Şimdi, yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de dikkate alarak daha da dijitalleşiyoruz. Çocuk Etkinlik Merkezlerimize kayıtları çevrimiçi almaya başlıyoruz” dedi.

“BİN 698 ÇOCUĞA SEVGİ DOLU ORTAM”

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz da Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri olarak 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarılı bir şekilde tamamlayarak 5 yaş grubu 291 çocuğu mezun ettiklerini belirterek merkez sayısının 22’ye yükseldiğini söyledi. Mevcut şubelerin yanı sıra 6 yeni şubenin açılışına yönelik hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Kaygusuz, “Cengizhan, Gümüşpala, Tınaztepe, Toros, Urla-1 ve Urla-2 ile bu yıl sonuna kadar toplam 30 Çocuk Etkinlik Merkezi’ne ulaşmayı hedefliyoruz. İzmir genelinde 15 ilçede hizmet veren 22 şubemizde, alanında yetkin 221 personelimizle bin 698 çocuğumuza sevgi dolu, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Kaygusuz, merkezdeki eğitim ve öğretim anlayışını kapsamlı bir sunumla anlattı.

SUNUMLAR VE SEMİNERLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dört günlük eğitimin ilk gününde “İyi Bir Erken Çocukluk Eğitimi Dünyayı Değiştirir” ve “Değişimi Yönetmek” sunumlarının yanı sıra İZSU Genel Müdürlüğü tarafından su tasarrufu ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında “Psikolojik İyi Oluş” ve “Oryantasyon Süreci Öğretmen Bilgilendirme” seminerleri de düzenlendi. Akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı seminerler 31 Temmuz’a kadar sürecek.