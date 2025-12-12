İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eski Buca Cezaevi arazisinin planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak alanın büyük bölümünün yeşil ve sosyal donatı alanı olarak değerlendirileceğini, İller Bankası'nın talebi doğrultusunda sınırlı bir bölümün yapılaşmaya açılacağını söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU'nun yağmur suyu ayrıştırma projesinin temel atma töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve eski Buca Cezaevi arazisine ilişkin önemli gelişmeleri paylaştı. Tugay, İller Bankası mülkiyetindeki alan için yürütülen görüşmelerin ardından plan değişikliğinin meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Başkan Tugay, alanın bütünüyle yeşil alan yapılmasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 18 milyar TL'lik kamulaştırmasız el atma maliyeti getireceğini belirterek, bunun mevcut ekonomik koşullarda mümkün olmadığını ifade etti. Bu nedenle karşılıklı uzlaşıyla alanın yaklaşık yarısının yeşil alan, bir kısmının okul ve sosyal donatı alanı, caddeye yakın kısmının ise İller Bankası'nın talebi doğrultusunda yapılaşma alanı olarak planlanacağını söyledi.

'Tamamının yeşil alan olmasını elbette isterim ancak bütçemizi korumak zorundayız' diyen Tugay, bu kaynakların kentin öncelikli altyapı ve ulaşım yatırımlarında kullanılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

'BELEDİYELERE ÖZEL ŞİRKET MUAMELESİ YAPILMAMALI'

Yerel yönetimlerin banka hesaplarına konulan blokelerle ilgili soruya cevap veren Tugay, ilçelerdeki blokelerin kaldırıldığını ifade ederek, 'Türkiye'de borcu olmayan belediye yok. Belediyeler kamu kurumlarıdır; özel şirket gibi görülmesi büyük bir yanılgıdır. Belediyeleri patronların yönettiği kâr odaklı kurumlar gibi göstermek yanlış' dedi.

Merkezi idareden onay bekleyen krediler konusunda da konuşan Tugay, Dünya Bankası kaynaklı afet odaklı bir kredinin daha önce onaylandığı için kullanılabildiğini, diğer krediler için ise sürecin devam ettiğini belirtti. Tugay, 'Verilmemesi halinde kendi kaynaklarımızla yapacağız ama ben hâlâ iyi niyetimi koruyorum. Kentin yararına olan projeler için bu kaynakların onaylanacağını düşünüyorum' dedi.

Başkan Tugay, eski Buca Cezaevi arazisiyle ilgili hazırlanan plan değişikliğinin meclise önerge olarak sunulacağını belirterek açıklamalarını tamamladı.