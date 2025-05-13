İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ankara temasları sırasında Türk –İş’e bağlı Belediye -İş Sendikası ile DİSK’e bağlı Genel -İş Sendikası’nı ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ankara’da Türk-İş’e bağlı Belediye- İş Sendikası ile DİSK’e bağlı Genel- İş sendikalarını ziyaret ederek başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Belediye- İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ile görüşen Başkan Tugay, İZDOĞA şirketinde Belediye- İş ile 26 Mart 2024 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin belediyenin uyarlama taleplerini konuştu.

DİSK Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ile de bir araya gelen Başkan Tugay, İZENERJİ ve İZELMAN’a ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini değerlendirdi.