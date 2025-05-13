Engelsiz bir kent kurmak için vatandaşlarla birlikte çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kent Park’ında bir panayır düzenledi.MANİSA (İGFA) - Çocukların ve ailelerin gönüllerince eğlendiği, engelli insanların yaşamlarına yönelik farkındalıkların arttırıldığı panayır, bu alanda çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle düzenlendi. Tüm engelli gruplarıyla bir arada olmaya devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Haftası kapsamında dolu dolu etkinlikler planladık. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in hassasiyeti ve talimatları doğrultusunda planladığımız etkinliklerle dolu bir hafta geçirmeyi planlıyoruz. Panellerle bilgilendirmelerimizle başladık ve sonrasında Anneler Günü’nde, Başkan’ımızın da katılımıyla engelli anneleriyle kahvaltıda bir araya geldik. Kent Park’ta engellilerimize yönelik iki günlük bir panayır düzenledik. Burada engelli çocuklarımız doya doya eğleniyor. Panayırdan sonra spor aktiviteleri yapacağız onlarla birlikte. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerle ilgili çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz. Çalışmalarımızda sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz” dedi.

“Toplumumuzun empati kurmasını istiyoruz”

Neler yaşadıklarının fark edilmesini istediklerini söyleyen Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, “Çocuklarımızla ilgili gösteriler ve danslarla eğlenceli bir program gerçekleştiriyoruz. Bize bu fırsatı veren Başkanımız Ferdi Zeyrek ve ekibine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlk defa bu kadar ilgili bir Başkan bize destek olduğu için sonsuz teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız etkinliklerin amacı farkındalık oluşturmak. Bizim dışımızdaki insanlara, bizim ve çocuklarımızın neler yaşadığını fark ettirebilmek. Hayatta sadece diğer sağlıklı insanlar olmadığını ve toplumumuzun empati kurmasını sağlamak. Bir nebze de olsa yükümüzü azaltmaya ve bize destek olmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Haysiyetli ve eşit bir yaşam”

Etkinliğin parçası olmaktan keyif aldıklarını belirten Gökyüzü Çocukları Derneği Başkanı Özgür Erdoğan, “Amacımız özel gereksinimli çocukların gelecekleri, hakları, haysiyetli ve herkesle eşit bir hayat sürebilmeleri için çalışmalar yürütmek. Özellikle üstünde durduğumuz konular eğitim, sağlık ve bakım sistemleri. Engelliler Haftası’nda öne çıkarmaya çalıştığımız taraf, bizden sonrasının nasıl organize edileceğiyle ilgili. Otizm, 365 gün, çocuklarla bizim bir parçamız. Bu günlerin dışında da hatırlanmayı arzu ediyoruz. Manisa’ya gelmek güzel oldu. Güzel bir yolculuk yaptık çocuklarla birlikte. Burada ki şenlikli etkinliğin bir parçası olmak çok keyifliydi” dedi.

“Ferdi Başkan’dan çok pozitif hareketler görüyoruz”

Yapılan etkinliklerden çok mutlu olduklarını söyleyen İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu, “Kulaklarım hiç duymuyor ama konuşabiliyorum. Manisa’nın 17 ilçesinde işitme engelli gençlerimizi bir araya toplayıp topluma kazandırmak için fizik durumlarına en uygun olan sporla, sesimizi sporla ifade ederek faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Manisa’da işitme engelli nüfusu çok büyük, çok gençlerimiz var. Bizim gönlümüz istiyor ki işitme engelli bireyler toplumda görünsün. Neler yaptığımızın bilinmesini istiyoruz. Bu çocuklar gerçekten desteği hak ediyorlar. Ferdi Zeyrek Başkan’ımız göreve geldikten sonra biz işitme engelliler çok pozitif hareket görüyoruz. İlk defa Manisa’da sessiz sinema gösterimini bizlere sundu. Bizler için yaptı. Hepimiz çok mutlu olduk. Orada 220 tane işitme engelli arkadaşımız ağlayarak, gururlanarak çok güzel bir film izledi. İşitme engelli toplumunun ruhuna hitap eden faaliyetlerin devamlı olmasını istiyoruz” dedi.

“Farkındalık için önemli bir etkinlik”

Etkinliğin engelli çocuklar ve aileler için çok önemli olduğunu vurgulayan Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal da “Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde halk eğitim hocalarımız eşliğinde öğrencilerimize hem sosyallik kazandırmak hem de ailelerine nefes aldırmak adına hizmet vermeye devam ediyoruz. Ailelerden o kadar güzel geri bildirimler geliyor ki bundan da mutluluk duyuyoruz. Burada da farklılık oluşturmak adına bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik gerçekten çok güzel. Engelli çocuklar ve aileler çok önemli bir faaliyet. Büyükşehir Belediyesine bu konuda çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.