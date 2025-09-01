İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İEF’nin minik misafirleriyle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı noktalarında bulunan Dayanışma Noktaları’ndan misafir edilen anne ve çocuklar, fuar alanında Başkan Tugay ile yemek yiyerek gönüllerince eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) üçüncü gününde İzmirli minikleri ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Buca Göksu, Konak Ballıkuyu ve 1. Kadriye mahallelerinde bulunan Dayanışma Noktaları’ndan hizmet alan 27 anne ve farklı yaş gruplarından 50 çocuk fuar alanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile buluştu. Kültürpark’taki yeme içme alanında düzenlenen buluşmada Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı eşlik etti.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Etkinlik alanında çocuklar ve anneleriyle teker teker sohbet eden Başkan Tugay, miniklerin taleplerini dinledi. İzmir’in 94 yıllık fuarı hakkında çocuklara bilgi veren ve sohbet eden Başkan Tugay, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Sohbetin ardından etkinlik alanında çocuklar gönüllerince eğlenerek Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay ile istedikleri yemekleri yedi. Etkinliğin ardından Başkan Tugay çocuklara günün anısına oyuncak hediye etti.