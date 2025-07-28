Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni haftanın ilk mesai gününde Milas Belediyesi tarafından ilçemizin farklı bölgelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretlerine başlayan Başkan Topuz, Koru-Ekinanbarı, Güllük ve ilçe merkezinde başlatılan çalışmaları denetledi.

Milas Belediyesi ilçemizin dört bir yanında faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların, muhtarların talepleri ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un mahalle ziyaretlerinde tespit ettiği yapılması gereken çalışmalar noktasında faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, mahalle sakinlerinin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceği yolları, parke kaplama çalışmaları ve kaldırım düzenlemelerini hayata geçiriyor.

KORU-EKİNANBARI YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, günün ilk ziyaretinde Koru ve Ekinanbarı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirilen asfalt sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. İki mahalleyi birbirine bağlayan yolda vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmesi için modern bir yolu hayata geçirecek olan Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları denetleyen Başkan Topuz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Geçtiğimiz aylarda iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda eski köprüyü yıkıp modern bir köprü inşa eden Milas Belediyesi şimde de yol çalışmalarını hızla tamamlayıp vatandaşlarımızın konforlu bir yolda seyahat etmesini hedefliyor.

GÜLLÜK’TE PARKE KAPLAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Koru ve Ekinanbarı ziyaretini noktalayan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sonrasında ilçemizin gözde tatil merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Güllük Mahallesi’ne hareket etti. Mahallede Milas Belediyesi tarafından devam eden parke kaplama çalışmalarını inceleyen Başkan Topuz, vatandaşların taleplerini de dinledi. Mahallede alan incelemesi de yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yapılması gereken çalışmaları tespit ederek notlar aldırdı.

İLÇE MERKEZİNDE KALDIRIM DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Güllük ziyaretini tamamlayan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçe merkezine dönerek tabakhane caddesi üzerinde devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi. İlçemizin görsel açıdan daha güzel bir görüntüye kavuşması için Milas Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları denetleyen Başkan Topuz, çalışmaların ivedilikle tamamlanması için ekiplere talimat verdi.

‘ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK’

Çalışmaların planlanan programlar çerçevesinde Milas’ın farklı bölgelerinde devam ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Ekiplerimiz Koru-Ekinanbarı, Güllük ve ilçe merkezinde yoğun faaliyetler gerçekleştiriyor. Koru-Ekinanbarı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt sathi kaplama çalışmaları, Güllük’te parke kaplama ve ilçemiz tabakhane caddesinde kaldırım düzenlemeleri devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi ve Milas’ımızın görsel açıdan daha güzel bir görüntüye kavuşması için çalışmalarımızı ivedilikle tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz farklı mahallelerimizde de hız kesmeden devam edecek” dedi.