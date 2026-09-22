İstanbul Valisi Davut Gül, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesini ziyaret etti. Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 506. yılında dualarla anıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesini ziyaret etti.

Vefatının 506. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Vali Gül ve beraberindekiler Yavuz Sultan Selim Han'ı kabri başında dualarla andı.

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen etkinlikte, tarihi şahsiyetlerden biri olan Yavuz Sultan Selim Han için düzenlenen anma programına ilginin yoğun olduğu gözlendi.