Aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla hizmetlerini sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 2.etapta “Pedallar Sağlıklı Bir Yaşam İçin Dönüyor” bisiklet turu düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 2. Etap’ta “Pedallar Sağlıklı Bir Yaşam İçin Dönüyor” adlı rekreatif bisiklet turu düzenledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, hem fiziksel aktivitenin hem de temiz havanın tadını çıkardı. 8 kilometrelik bisiklet turunu tamamlayanlara anı madalyaları takdim edildi.Etkinlik, hem sporun hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekerek Beylikdüzü’nde aktif ve sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağladı.

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada bisiklet kullanımının sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Bisiklet kullanmak, sağlıklı yaşamanın ve aktif bir hayat sürmenin en güzel yollarından biri. Beylikdüzü Belediyesi olarak, çok kıymetli Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın vizyonuyla spor ve sağlıklı yaşam etkinliklerini her geçen gün artırarak bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı vizyonla ve Başkanımızın da en kısa sürede aramızda olması dileğiyle etkinliklerimize devam edeceğiz. Her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği açık spor alanlarımız var. Buradan herkesi bu alanlara davet ediyoruz” dedi.

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise “Yaşamda en önemli unsurlardan biri sağlıktır vebisikletin bu noktadaki yeri çok önemlidir. Ekonomik ve sosyal katkılarını bir kenara bırakırsak; dolaşım sistemini daha etkin çalıştırmak, kalp sağlığını desteklemek ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamak gibi birçok faydası var. Sağlıklı kalabilmek için bisiklete binin. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.