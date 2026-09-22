Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 64 yazar ve şairin farklı dönemlerde kullandığı kalemlerin yer aldığı 'Çok Hayat Bir Kalem' sergisini Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi'nde izlenime açtı. Sergi, 20 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

BURSA (İGFA) - 'Çok Hayat Bir Kalem' sergisi Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi'nde açıldı.

Sergide Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Necati Cumalı gibi 64 yazar şair, sanatçı ve gazetecinin kalemleri de bulunuyor.

Serginin küratörlüğünü yapan şair ve editör C. Hakkı Zariç açılışta, söyleşi de gerçekleştirildi. Zariç mağara resimlerinden kil tablet ve çivi yazısına, papirüsten parşömene kadar yazının ve kalemin serüvenine değindi. Zariç konuşmasında kalemin tarihi ve aşamalarını, yazma serüveni ve yazarların kalemle kurduğu ilişkileri anlattı.

Sergi, 20 Mart 2027 tarihine kadar Gümüştepe Mahallesi'nde (Misi) bulunan Edebiyat Müzesi'nde gezilebilecek.