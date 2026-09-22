Yatırımcıları, girişimcileri ve kurumsal karar vericileri buluşturan SWARM Connection, Founder Circle kurulunu oluşturdu. Yapı, üyelerine ve partnerlerine uzmanlıkla desteklenen girişim değerlendirmeleri, doğrudan bağlantılar ve yıl boyunca ilişki geliştirme olanakları sunmayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlk toplantısını 3 Eylül 2026'da gerçekleştiren Founder Circle, SWARM Connection'ın stratejik gelişimine ve girişimlerin değerlendirilmesine katkı sunacak. Kurulun çalışmaları, yatırım süreçlerinde bilgi kalitesini ve tutarlı değerlendirme standartlarını güçlendirmeye odaklanacak.

Founder Circle'a SWARM Connection Kurucusu ve Başkanı Gönül Damla Güven öncülük ediyor. Mine Dedekoca'nın Eş Başkan olarak görev aldığı kurulda; Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SEDEFED Başkanı Emine Erdem, Treeovc Genel Ortağı Didem Altop, Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Bora Gemicioğlu, 100sClub CEO'su Burcu Erol ve Go-To-Market Danışmanı Kerim Alain Bertrand kurucu üye olarak yer alıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN DAHA ODAKLI DEĞERLENDİRME

SWARM'ın referansla oluşturulan yatırımcı ağı, üyelerin ilgi alanlarına uygun girişimleri uzman görüşleri eşliğinde incelemesini ve diğer yatırımcılarla deneyim paylaşmasını destekleyecek. Amaç, fırsat araştırmasına ayrılan zamanı daha verimli kullanmaya yardımcı olmak ve yatırım görüşmelerinin sağlam bir bilgi zemini üzerinde ilerlemesini sağlamak.

Girişimciler ise yatırım süreçlerine hazırlıklarını geliştirirken potansiyel kurumsal müşterilerle bağlantı kurabilecek. Böylece finansman arayışı, ticari büyümeyi destekleyen ilişkilerle birlikte ele alınacak.

KURUMLARIN TEKNOLOJİ GÜNDEMİNE DOĞRUDAN KATKI

Kurumsal üyeler ve partnerler, ihtiyaçlarıyla ilişkili teknoloji girişimlerini ve kurucularını tanıma, olası iş birliklerini değerlendirme ve farklı sektörlerden karar vericilerle temas geliştirme imkânı bulacak. Kurumların önceliklerine göre şekillenen buluşmalar ve içerik çalışmaları, partnerlerin uzmanlıklarını paylaşmasına ve teknoloji alanındaki çalışmalarını ilgili iş çevrelerinde görünür kılmasına da alan açacak.

GÜVENİ ÇALIŞMA STANDARDINA DÖNÜŞTÜRME HEDEFİ

Gönül Damla Güven, Founder Circle'ın oluşumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'SWARM'ı, güvenin somut bir çalışma standardına dönüştüğü bir yapı olarak geliştiriyoruz. Doğru bilgiye ulaşmanın ve karşılıklı beklentileri anlamanın, yatırım ve iş birliği görüşmelerinin ilerlemesinde belirleyici olduğuna inanıyoruz. Founder Circle'ın deneyimiyle bu zemini güçlendiriyor, Türkiye'den uluslararası iş dünyasına uzanan kalıcı bir ağ kurmayı hedefliyoruz.'

YIL BOYUNCA DEVAM EDEN BULUŞMALAR

Girişimcilere yönelik Founders Table buluşmaları ve SWARM Talks içerikleri, bilgi ve deneyim paylaşımını sürdürüyor. Hazırlıkları devam eden SWARM 33 Private Dinner ise iş dünyasından 33 katılımcıyı davet esasına dayalı bir akşam yemeğinde bir araya getirecek. Buluşma, katılımcıların birbirlerini daha yakından tanıması ve ortak çalışma alanlarını keşfetmesi için tasarlandı.

SWARM Connection hakkında

SWARM Connection, üyelik ve kurumsal partnerlik temelli bir iş ağıdır. Girişimlerin gelişimini, uzmanlık paylaşımını ve iş dünyasında uzun vadeli ilişkilerin kurulmasını destekler. Yatırım kararları yatırımcıların kendi değerlendirmelerine aittir.