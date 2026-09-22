Yenişehir Belediyesi, BAL-GÖÇ işbirliğinde düzenleyeceği doğa yürüyüşüyle doğaseverleri bir araya getirecek. Yenişehir'in doğal zenginliklerini tanıtmayı ve doğa turizmi potansiyelini daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ercan Özel, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, vatandaşları doğayla buluşturacak yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Yenişehir Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliğinde düzenlenecek doğa yürüyüşü, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yenişehir'in tarihî, kültürel ve tarımsal değerleriyle birlikte doğal zenginliklerini de ön plana çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin sahip olduğu güzellikleri farklı etkinliklerle daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

BAŞKAN ÖZEL: 'YENİŞEHİR'İN KEŞFEDİLECEK ÇOK DEĞERİ VAR'

Yenişehir'in doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan Özel, 'Yenişehir'imizin keşfedilecek, görülecek ve yaşanacak çok değeri var. Bu zenginliği daha görünür hale getirmek, hemşehrilerimizi doğayla ve sağlıklı yaşamla buluşturmak istiyoruz. Yeşilin içerisinde uzanan güzel bir rotada hep birlikte yürüyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve doğaseverleri bu güzel buluşmaya davet ediyorum' dedi.

10 KİLOMETRELİK DOĞA ROTASI

Yenişehir Belediyesi ile BAL-GÖÇ işbirliğinde düzenlenecek doğa yürüyüşü, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi Belediye Meydanı'ndan saat 09.15'te ücretsiz servislerle hareket edilecek. Saat 10.00'da İnegöl Tekke Köyü'nden başlayacak yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş, Akbıyık Göleti üzerinden Çiçeközü Göleti'ne uzanacak. Akbıyık Göleti'nde mola verilecek, Çiçeközü Göleti'nde ise katılımcılara öğle yemeği ikram edilecek. Yürüyüşün ardından Çiçeközü Mahallesi'nde çay ikramı gerçekleştirilecek ve program saat 16.00'da Yenişehir'e dönüşle tamamlanacak.

Yürüyüşe katılmak isteyenler, buraya tıklayarak veya Yenişehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden kayıt oluşturabilir.