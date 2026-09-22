KVKK'nın Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle hazırladığı rehberde veri işleme şartları, yurt içi ve yurt dışına aktarım, yapay zekâ kullanımı ve veri güvenliği başlıkları ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye Barolar Birliği'nin görüş ve katkılarıyla hazırlanan 'Avukatların Mesleki Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uygulama Rehberi'ni yayımladı.

Rehberde; avukatların, tevkil edilen avukatların, avukat çalışanlarının ve ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki konumu ile avukatların yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuki dayanakları ele alındı.

HANGİ KONULARA YER VERİLDİ?

KVKK'nın yayımladığı rehberde; Kişisel verilerin işlenme şartları, verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması, üretken yapay zekâ araçlarının kullanımı, genel ilkeler, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve veri güvenliği başlıkları detaylandırıldı. Rehberde ayrıca, Kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ile iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

KVKK'nın rehberine ulaşmak için tıklayabilirsiniz