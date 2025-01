Genç Bakış programları kapsamında Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Ben bu şehirde yaşayan her bireyin şehir adına bir fikri olmasını, o fikirlerini, varsa eleştirilerini, öneri ve tavsiyelerini de bizlere ulaştırmasını istiyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesine konuk oldu.

Okulun çok amaçlı salonunda yapılan buluşmada öğrencilere seslenen Başkan Taban, her bireyin şehre dair bir fikri, talep ve beklentisi olması gerektiğini söyledi. Okul Müdürü Sabit Taş’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Müdür Taş “Başkanımız gençlerle buluşma programında bugün okulumuzda. Kendilerinin ilgisinden dolayı mutlu olduk” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise Genç Bakış buluşmalarının amacından söz ederek konuşmaya değil, dinlemeye geldiğini söyledi.

Başkan Taban, “Genç Bakış programlarımız öğretmen ve öğrencilerimizi dinlemek için yaptığımız buluşmalar. Burada ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben bu şehirde yaşayan her bireyin şehir adına bir fikri olmasını, o fikirlerini, varsa eleştirilerini, öneri ve tavsiyelerini de bizlere ulaştırmasını istiyorum. Bunu da sadece yanlarında geldiğimizde değil, her zaman yapmalarını istiyorum. Güncel kalmak istiyoruz. Bizim ne gibi problemlerimiz var, ulaşmak istediğimiz yer neresi bunları tam olarak öğrenmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

BİLDİRİMDE BULUNMANIZI İSTİYORUZ

Öğrencilere bildirimde bulunmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Taban, “Kurduğumuz iletişim altyapılarıyla bizlere her an her şeyi bildirebilirsiniz. Belediyeciliği ilgilendiren, şehri ilgilendiren konularda lütfen bu şehre dair öngörülerinizi, tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletin istiyoruz. Bu bizim için değerli” diye konuştu.

Konuşma sonrası sözü öğrencilere bırakan Başkan Alper Taban, gençlerin sorunlarını dinleyip talep ve önerilerini tek tek not aldı. Fikirler ve beklentiler üzerinden istişareler yapıldı.