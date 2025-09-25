Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İtfaiye Haftası kapsamında Gölcük İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek haftalarını kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İtfaiye Haftası’nda kahraman itfaiyecilerle bir araya geldi. Gölcük İtfaiye Amirliği’ni ziyaret eden Başkan Sezer, İtfaiye Amiri Suat Malatyalı’ya çiçek takdim etti.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Sezer, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için yangınlar başta olmak üzere her türlü afette gece gündüz demeden, canı pahasına çalışan kahraman itfaiyecilerimizin, İtfaiye Haftası ile İtfaiye Teşkilatımızın kuruluşunun 311. yıl dönümünü tebrik ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölcük İtfaiye Amiri Suat Malatyalı da tüm mesai arkadaşları adına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.