Edirne'de CHP İpsala Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hüseyin, sosyal medya paylaşımında İpsala’nın mahallelerinde çöplerin toplanmadığını, kaldırımların otlarla kaplandığını ve pis kokudan yaşanmaz hale geldiğini belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a "Tüm mahallelere eşit hizmet istiyoruz" diyerek seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hüseyin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İpsala’da çöp toplama ve bakım hizmetlerindeki aksaklıkları eleştirerek Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a çağrıda bulundu. Hüseyin, özellikle Atatürk TOKİ Mahallesi dışındaki mahallelerin ihmal edildiğini savundu.

İpsala halkı adına eşit ve düzenli hizmet talebini yinelerken, belediye yönetiminden sorunlara çözüm beklediklerini vurgulayan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hüseyin, paylaşımında şunları kaydetti:

“Güzel İpsalamız adına soruyorum: Atatürk TOKİ Mahallesi hariç diğer mahalleler hangi ülkeye ait? Başkanımız seçildiğinden beri en büyük hizmetler TOKİ’de yapılıyor, buna saygı duyuyoruz. Ancak çöplerin toplanmadığı, yolların bakımsızlıktan yaya kaldırımlarında otların büyüdüğü, kaldırımların kullanılamaz hale geldiği bir gerçek. Özellikle Köprü Mahallesi sakinleri akşamları pis kokudan nefes alamaz durumda. Bu ilgisizlik ne kadar sürecek? Sayın Başkan Mehmet Kerman, yeter artık diyoruz, tüm mahallelere eşit hizmet istiyoruz.”