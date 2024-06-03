Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki okulları ziyaret ederek; LGS’ye giren öğrencilere başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Liseye Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) giren öğrencileri yalnız bırakmadı. Sınav merkezi olan okullara giden Başkan Sezer; sınava giren öğrencilere başarılar dileyerek moral verdi. Başkan Sezer daha sonra okul önünde bekleyen öğrenci aileleri ile bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.

SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERE SU VE ŞEKER İKRAM EDİLDİ

Gölcük Belediyesi tarafından ilçedeki okullara kurulan stantlarda ise sınava girecek öğrencilere su ve şeker ikram edildi. Belediye zabıta ekipleri ise sınavın sorunsuz geçmesi için okul önlerinde gerekli önlemleri alarak sınav boyunca görevlerini sürdürdüler. Okul önünde bulunan stantlarda ikramlardan alan öğrenciler, Gölcük Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.