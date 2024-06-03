Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (Bursa BUSADER) oldukça yoğun ve bir o kadar da verimli geçen dönemi renkli bir davetle noktaladı.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri / BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Bursa BUSADER, çalışma sezonunu keyifli bir davetle tamamladı.

Almira Otel’de gerçekleşen geceye Bursa BUSADER üyeleri eşleriyle birlikte katıldı.

Yeni üyelerin Bursa BUSADER ailesine düzenlenen törenle katıldığı gecede üye eşlerine de bir sürpriz yapıldı.

Dönem boyunca eşlerine destek veren beylere birer plaket takdim edildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, böylesine güzel ve anlamlı bir gecede tüm üyeleri ve eşlerini bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek BUSADER'e yeni üye olan arkadaşlarıyla daha da güçlenerek başarılı işlere imza atacaklarını söyledi.

Gecenin finalini ise eğlenerek yapan Bursa BUSADER üyeleri, keyifli saatlere imza attı.