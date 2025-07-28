Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, FIBA standartlarına uygun olarak inşa edilen Kamil Ocak Spor Salonu’nun 25 Aralık’ta hizmete açılacağını duyurdu.GAZİANTEP (İGFA) - Toplam 4 bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen tesis, basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının tamamına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Profesyonel lig maçları ve uluslararası organizasyonlara uygun olarak projelendirilen salonda, zemin sisteminden ışıklandırmaya, tavan yüksekliğinden tribün yerleşimine kadar tüm detaylar uluslararası standartlara göre hazırlandı.

SEYİRCİ KAPASİTESİ ARTIRILDI

Seyirci kapasitesi ilk planlanan 3 bin 300 kişi iken, yapılan ek düzenlemelerle bu sayı 3 bin 800 civarına ulaştı. Tesisin içerisinde 15 özel loca, bir VIP salon ve engelli bireyler için erişilebilir tribün alanları bulunacak.

ŞAHİN: BU PROJE AYNI ZAMANDA BİR VEFA PROJESİDİR

Başkan Fatma Şahin, salonun Şehitkamil ilçesi için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Şehitkamil 900 bin nüfuslu bir ilçe. Bu ölçekte bir tesis bugüne kadar yoktu. Gençlerimiz Şahinbey’deki tesislere gitmek zorunda kalıyordu. Bu proje, sadece spor değil, aynı zamanda bir vefa projesidir. Kamil Ocak ismiyle anılacak bu tesis, geçmişe saygının da göstergesidir” dedi.

Salonun teknolojik altyapısı da dikkat çekiyor. Uluslararası yayınlar için canlı yayın altyapısına sahip olan tesiste, yüksek kaliteli ses ve aydınlatma sistemleri, dijital ekranlar ve akıllı skor tabelaları yer alıyor. Ayrıca iklimlendirme sistemi sayesinde dört mevsim kullanım konforu sağlanacak.

Sporcular için özel soyunma ve dinlenme alanları, antrenman salonları, hakem ve doktor odaları, doping kontrol alanları ve teknik ekipler için ofisler de projeye dahil edildi. Basın mensupları için modern toplantı salonları ve canlı yayın alanları da tesisin bir parçası olarak planlandı.

Tesis, sadece profesyonel müsabakalara değil, gençler ve amatör sporculara da hizmet verecek. 10 farklı branş için ayrılmış spor odaları sayesinde kulüpler antrenman yapabilecek, okul sporları ve gençlik organizasyonları burada düzenlenebilecek.

TBMM Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de, salonun Kamil Ocak ismini taşımasının önemli olduğunu belirterek, “Gaziantep’in hafızasında yeri olan bir ismin bu modern tesisle yaşatılması çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.