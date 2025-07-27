İpsala, Türk güreşinin efsanesi Kel Aliço anısına düzenlenecek geleneksel Yağlı Güreş Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek etkinlik, merhum Kurucu Ağa İbrahim Girgin anısına düzenlenirken, bu yılın Güreş Ağası Oğuz Erdinç’in katkılarıyla renklenecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da ata sporu yağlı güreşin en önemli etkinliklerinden biri olan Kel Aliço Pehlivan Anma ve Yağlı Güreşleri Festivali, 12 Eylül 2025’te düzenlenecek.

Türk güreşinin efsane ismi Kel Aliço’nun mirasını yaşatmayı ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festival, er meydanında başpehlivanları ve güreş tutkunlarını buluşturacak.

MERHUM İBRAHİM GİRGİN ANILACAK

Festival, İpsala Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin kurucusu merhum İbrahim Girgin’in anısına özel bir anlam taşıyor. Girgin’in öncülüğünde başlayan bu gelenek, her yıl geniş katılımla sürdürülerek kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

2025 GÜREŞ AĞASI: OĞUZ ERDİNÇ

Bu yılki festivalin ağalığını Oğuz Erdinç üstleniyor. Geleneksel kıyafetleriyle festival afişinde yer alan Erdinç, Kel Aliço’nun mirasına sahip çıkma kararlılığını vurgulayarak organizasyona güçlü destek verdiklerini belirtti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun (TGGF) takviminde yer alan festival, yurt genelinden çok sayıda başpehlivan ve güreş severi bir araya getirecek.

Etkinlik, Tek Rumeli TV üzerinden canlı yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak.