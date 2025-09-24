Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Şeyh Şamil Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu’nun farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret etti.

Ardından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Kanyon Cafe’de vatandaşlarla bir araya gelen heyet, talep ve önerileri dinledi. Ziyaretlere AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretin öğleden sonraki bölümünde, yapımı tamamlanmak üzere olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Türkiye’nin en kapsamlı projelerinden biri olması hedeflenen Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi’nde incelemeler yapıldı. Başkan Pekyatırmacı, projelerin son durumu hakkında Milletvekili Akyürek’e bilgi verdi.

Başkan Pekyatırmacı, “Geleceğin şampiyonları ve sanatçıları bu merkezlerden yetişecek”

Başkan Pekyatırmacı, “Gençlerimizin potansiyeline yürekten inanıyoruz. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile yetenekli sporcularımızı erken yaşta keşfedecek, sistemli bir şekilde eğiterek Olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz. Güzel Sanatlar Lisemiz ise sanata ilgi duyan öğrencilerimize modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunacak. Bu yatırımlar sadece fiziki yapılar değil, geleceğimizi inşa edecek ilham alanlarıdır” dedi.

K Parti Konya Milletvekili Akyürek, “Konyamıza kazandırılacak iki değerli yatırımı yerinde inceledik”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise gönül belediyeciliği anlayışıyla sahada olmanın önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bu iki proje, şehrimiz için çok kıymetli. Selçuklu Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle yol almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, hem vatandaşla doğrudan temas hem de gençliğe yönelik yatırımların sahada takibi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.