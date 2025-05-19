LÖSEV, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı lösemili çocuklar, gençler ve gönüllüleri ile birlikte coşkuyla kutladı. Farklı illerde gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile hem Atatürk’ü andı hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

LSV Okul’un bulunduğu Ankara, İncek yerleşkesinde bulunan LÖSEV Kent’te düzenlenen etkinlikte, LÖSEV’in iyileşmiş gençleri Ata’sına bir kez daha söz vererek, hep bir ağızdan Gençliğe Hitabe’yi okurken, “Atam İzindeyiz” mesajını verdi.

Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleşen sportif aktivite ve maratonlara “Koşar Adım LÖSEV” adıyla katılan LÖSEV Gönüllüleri de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kampamında Ankara, Samsun ve Konya’da düzenlenen koşulara katıldı. Gönüllüler lösemi ve kanser tedavisi devam eden çocuklara umut olmak için koştu.

FAYDA’LI LÖSEV GENÇLERİ 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU

Öte yandan LÖSEV’in düzenlediği Gençlik ve Spor Şenliği, bu yıl da çok yönlü bir programla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Şenliğin ilk etkinliği olarak zumba ve ısınma hareketleriyle katılımcılar hem eğlendi hem de güne enerjik bir başlangıç yaptı.

Daha sonra ODTÜ Caz Topluluğu ve ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu, canlı performanslarıyla sahnede oldu.

Ankara Üniversitesi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı gösteriyle etkinlikler hız kesmeden devam etti.

Dansın ardından HÜDAST HipHop ve Breaking KPOP gösterileriyle tempoyu daha da artırdı.