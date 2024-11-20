Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, hayata geçirdiği ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’nın yedincisinde Yenimahalle ve Sakızağacı sakinleriyle bir araya gelerek dile getirilen sorunlara çözüm yolları aradı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, vatandaşların sorunlarını demokratik bir alanda çözmeye devam ediyor. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’nın yedincisi Yenimahalle ve Sakızağacı sakinleriyle gerçekleşti. Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada ilçeyi ortak bir akılla yönetmek için vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ovalıoğlu, başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte mevcut sorunlara yönelik çözüm yolları aradı. Gelen soruları da yanıtlayan Başkan Ovalıoğlu, mahalleliler tarafından sunulan önerileri titizlikle değerlendirdi. ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’, ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceK.

Kaynak: igf