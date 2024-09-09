Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'’nci yılı Fener Alayı, 3D Mapping gösterimi ve ardından Pop Müziğin sevilen ismi Funda Arar konseriyle coşku içinde kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Güzel Manisa’mı düşman işgalinden kurtaran Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyorum” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı kutlamaları unutulmaz anlara sahne oldu. Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle yaşanan kurtuluş coşkusu Fener Alayı, 3D Mapping gösterimi ve Funda Arar konseri ile doruk noktasına ulaştı. Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan Fener Alayı Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Ellerindeki bayraklarla yürüyüşe geçen Manisalılar, kortej boyunca çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Korteji balkonlardan takip eden vatandaşlar da, yürüyüşe alkışlarla destek verdi.



MANİSA’NIN KURTULUŞU IŞIK GÖSTERİLERİYLE ANLATILDI Cumhuriyet Meydanı’nda Manisa’nın kurtuluşunun anlatıldığı 3D Mapping (film ve animasyonların doğal dokuya uygun bir şekilde oturtularak yayınlanması) gösterimi yapıldı. Yansıtılan görüntülerde Manisa’nın kurtuluşu özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.



BİNLERCE MANİSALI ŞARKILARA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ Ardından Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar sahne aldı. Binlerce Manisalının katıldığı konseri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve protokol üyeleri takip etti. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Funda Arar’a Manisalılar da hep bir ağızdan eşlik ederek, kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de sahneye çıkarak sanatçıya teşekkür etti.



FERDİ ZEYREK, “MANİSAM İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM, HEP ÇALIŞACAĞIM” Manisalılara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Sevgili hemşerilerim bugün Manisa’nın kurtuluşunun 102’nci yılını kutluyoruz. Güzel Manisa’mı düşman işgalinden kurtaran Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyorum. Öncelikle atalarımızın emanetini ve daha yaşanılabilir bir Manisa’yı yarınlarımıza bırakmak benim en büyük hedefimdir. Ben şunu istiyorum Manisa’da yaşayan bir buçuk milyon insanın mutlu olması ve huzur içinde yaşaması için çok çalışacağım, hep çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Ben Manisa’mı çok seviyorum. İyi ki varsınız” dedi.