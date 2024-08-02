Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret ederek Beslenme Saati uygulaması hakkında bilgi aldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında başlattığı Beslenme Saati Uygulaması tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok il ve ilçe belediyesi tarafından rol model alınan uygulama hakkında detaylı bilgi almak için bu kez Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Başkan Erhan Güzel’i ilk olarak makamında ağırlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerin ardından Başkan Çalık ve Başkan Güzel Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak’ı ziyaret etti. Burada Başkan Güzel, Beslenme Saati Uygulaması için hazırlanan beslenme paketlerinin içeriğini inceledi. Öte yandan Beylikdüzü Mutfak’ta ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sıcak yemek uygulaması hakkında da bilgi alan Başkan Güzel, Türkiye’ye örnek olan uygulama nedeniyle Başkan Çalık’a teşekkür etti. Başkan Güzel, Beylikdüzü Belediyesi’nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Çalık da iki belediye arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

ÇALIK: OKULLARDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERİLİNCEYE KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ

Beylikdüzü Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beslenme Saati Uygulaması’nın Çatalca’da hayata geçecek olması bizi de mutlu eder. Çocuklarımız ve Çatalca’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları adına gerçekten çok mutlu oluruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Dayanışmanın, yardımlaşmanın çok üst düzeyde olması gereken bir zaman dilimindeyiz. Yerel yönetimlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sosyal demokrat belediye başkanları olarak vatandaşın en zor anında yanında olacağımızın sözünü vatandaşımıza vermiştik. Beslenme Saati Uygulaması’nı 2022 yılından bugüne sürdürüyoruz. Yaklaşık 470 bin pakete ulaşmış olduğumuz bir proje. Bu projeden ancak sosyal demokrat bir anlayış memleketimizi yönetmeye başladığında ve okullarımızda bir öğün ücretsiz yemeği evlatlarımıza sunduğumuzda biz de yerel yönetim olarak bu projeyi yapmaktan vazgeçmiş oluruz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilinceye kadar bu uygulamadan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜZEL: SİZİ ÖRNEK ALARAK PROJEYİ ÇATALCA’DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı tebrik eden Başkan Güzel ise, “Beş yıllık bir emeğin sonucunda tekrardan Beylikdüzü halkı bu kenti size emanet etti. Bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizi burada ziyaret etmek benim için gerçekten gurur verici. Hem çok mutluyum, hem de gurur doluyum. Çok başarılı projeleriniz var. Fakat bütün Türkiye’ye mal olmuş Beslenme Saati Uygulaması’nı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Hazırlık aşamanızın nasıl olduğunu ekip arkadaşlarımla birlikte gelerek yerinde görmek istemiştim. Bugün onun için buradayız. Çok başarılı bir projenin mutfağını gezdik. Mutfakta, bu başarının neye ve nereye dayandığı belli oluyor. Genç bir ekiple, büyük bir gönüldaşlık üzerine kurulmuş bir projeyle hizmet ediyorsunuz. İnşallah biz de bu yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Çatalca’da rol model olarak, sizi örnek alarak bu uygulamayı biz de Çatalca’da gerçekleştireceğiz. Burada projeyi gezmek, sizinle burada projenin detaylarını dinlemek son derece keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.