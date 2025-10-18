Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

DENİZLİ (İGFA) - Yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olan muhtarların, demokrasinin ve katılımcı yönetim anlayışının temel taşlarından olduğunu vurgulayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 'Muhtarlık kurumu, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında güçlü bir köprü kurarak demokrasimizin en dinamik unsurlarından birini oluşturuyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasında ve halkımızla aramızdaki iletişimin güçlendirilmesinde muhtarlarımızın çok önemli bir rolü var. Denizli'mizin her mahallesinde görev yapan değerli muhtarlarımızla el ele vererek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz.'



Fedakarca görev yapan tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, 'Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren, mahallelerimizin sesi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Halkımızın taleplerine çözüm üretme noktasında gösterdikleri çaba ve işbirlikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte yönettiğimiz şehrimizi daha ileriye taşımaya, daha güzel ve yaşanabilir bir Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.