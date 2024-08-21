Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Milli mücadele ruhu, bu toprakların bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir simgesidir” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Bilecik Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İzzet Erdem ve Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Acaroğlu Göktaş ile yönetimlerini ayrı ayrı makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, ziyaretleri nedeniyle dernek başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının (STK) toplumdaki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı.

“BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK TUTKUSUNUN SİMGESİDİR”

Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının geçmişte milli mücadele döneminde olduğu gibi bugün de milli ruhun yaşatılmasında ve genç nesillere aktarılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Milli mücadele ruhu, bu toprakların bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir simgesidir” diyen Başkan Büyükakın, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün, bu ruhu gençlerimize aşılamak, onları tarihimizin bu önemli bilinciyle yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. STK’lar bu noktada, gençlerimize doğru değerleri aktararak, onları vatan sevgisi, birlik ve dayanışma gibi kavramlarla donatmada hayati bir rol oynamaktadır" dedi.

“BUGÜNKÜ NESİLLER İÇİN YOL GÖSTERİCİ”

Başkan Büyükakın, bu sorumluluğun sadece bir miras değil, aynı zamanda akademik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Gençlerin, geçmişten ders alarak geleceği inşa etmeleri için tarih bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değinen Başkan Büyükakın, "Geçmişte yaşanan zorluklar ve elde edilen başarılar, bugünkü nesiller için yol gösterici olmalıdır. Milli mücadele dönemindeki dayanışma, fedakârlık ve birlik ruhu, bugün de toplumumuzun en büyük güvencesidir. Bu ruhu gençlerimize aktarmak, onları bu bilinçle donatmak için akademik çalışmalarla desteklenmiş programlara ve faaliyetlere daha fazla ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

“ATILACAK EN DEĞERLİ ADIMLARDAN BİRİDİR”

Ziyaretler sonrasında, STK’ların organize yapılarıyla toplumsal farkındalığı artırma ve sosyal dayanışmayı pekiştirme noktasında üstlendikleri görevlerin önemine de değinen Başkan Büyükakın, "STK’lar, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, ortak bir amaç etrafında birleştirme gücüne sahiptir. Bu, geçmişte olduğu gibi bugün de milli birliğimizin en önemli unsurlarından biridir. Gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek, ülkemizin geleceği için atılacak en değerli adımlardan biridir" dedi.

“TAKDİR EDİYORUZ VE HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ”

Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin kültürel çeşitliliğini ve toplumsal dayanışma ruhunu yansıtan bu tür derneklerin, şehirdeki sosyal uyumu güçlendirdiğini ve kente önemli katkılar sunduğunu belirtti. Başkan Büyükakın, "Kocaeli, Türkiye’nin her köşesinden insanları bir araya getiren bir mozaiktir. Bu mozaik, kültürel zenginliğimizin ve birlikte yaşama irademizin en güzel örneğidir. STK’ların bu kültürel zenginliği ve sosyal dayanışmayı yaşatmak için yaptıkları çalışmaları takdir ediyoruz ve her zaman destekliyoruz" ifadelerini sarf etti.