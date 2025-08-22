Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nı kazanan ilimiz sporcusu Kuzey Tunçelli'yi kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Büyükakın, genç sporcunun başarısıyla büyük gurur yaşadıklarını vurguladı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

İlimizin yetiştirdiği başarılı sporculardan Kuzey Tunçelli, Romanya’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 800 metre serbestte 7:46.52’lik derecesiyle Dünya Şampiyonu oldu. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yıldızı olacak Kuzey Tunçelli bu şampiyonluğu ile bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın şampiyonumuz Kuzey Tunçelli'yi başarısından ötürü kutladı. Genç sporcunun sadece ilimize değil ülkemize de büyük bir gurur yaşattığını belirtti Başkan Büyükakın, "Romanya’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 800 metre serbestte 7:46.52’lik derecesiyle Dünya Şampiyonu olan, şehrimizin ve ülkemizin gururu Kuzey Tunçelli’yi kutluyorum!" ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın, genç sporcunun dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.