Bursa'da Koçak ve Onayman ailelerinin mutlu gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey evlenecek çiftlerin düğün cemiyetlerine katıldı.BURSA (İGFA) - Avukat Batuhan Koçak ve Sude Onayman’ın düğün cemiyetlerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, CHP Yıldırım Kadın Kollarından Yeliz Öztürk, Avukat Mehmet Önder Mutlu, Finansal Danışman ve İK Uzmanı Özlem Tura ile cemiyet hayatından çok sayıda isim katılım gösterdi.

Koçak ve Onayman ailelerinin mutlu günlerine telgraf ve çelenk ile katılanlar arasında; CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten yer aldı.

Genç çift ile halay çeken ve misafirler ile birebir ev sahibi gibi ilgilenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, misafirler ile bolca fotoğraf çektirip yeni evlenen çifte hediyeler takdim ettiler.

Sude Onayman’ın dedesi ve CHP’nin köklü isimlerinden olan CHP Eski Meclis Üyesi Günay Onayman ile birlikte düğüne katılan gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP heyeti, düğünün ilerleyen saatlerinde cemiyetten ayrıldılar.