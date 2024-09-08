Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yüksel Arslan ile Erinç Seymen’in yapıtlarını, karşılaşma formunda sunan “Gökyüzü Başımızın Üstüne Düşebilir” isimli sergi Bursalı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi özel bir sergiyi daha Nazım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Derya Yücel küratörlüğündeki “Gökyüzü Başımızın Üstüne Düşebilir” isimli sergide Yüksel Arslan ve Erinç Seymen’in yapıtları sergilenmeye başlandı.

Sergiye katılanlar, özgün tekniğiyle ürettiği ve “arture” adını verdiği resimlerle tanınan Yüksel Arslan'ın eserleri ile alegorik ve zarif bir estetik evren içinde sosyal normların altını güçlü bir söylemle kazıyan Erinç Seymen’in yapıtlarıyla derin bir yolculuğa çıkıyor. Sanatseverlere farklı bir deneyim sunan serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanvekili Günce Çelik ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Erinç Seymen, belli bir üsluba bağlı kalmamanın kendisi için ilk kurallardan bir tanesi olduğunu vurguladı. Erinç Seymen, sanatçının kendini tekrar etmemesi için belli bir yalnızlığı göze alması gerektiğini de belirterek, sanatçının üretebilmek için etrafına bir sur örmesinin elzem olduğunu söyledi. Erinç Seymen, “Nilüfer Belediyesi’ne de beni ve yapıtlarımı ağırladıkları için teşekkür ederim” dedi.

Derya Yücel küratörlüğünde, Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu ve Zilberman iş birliğinde gerçekleşen sergi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde 26 0cak 2025 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.