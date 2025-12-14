Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Mahallesi'nde devam eden asfalt ve parke çalışmaları sırasında sahaya inerek yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - ISU Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 61 milyon lira bedelle ihale edilen içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları sonrasında, Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen üstyapı imalatları mahalleye modern ve konforlu bir görünüm kazandırıyor.

KAPSAMLI ALTYAPI YENİLEMESİ

ISU Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Adem Yavuz Mahallesi'nde altyapı tamamen yenilendi. Bu çerçevede 13 bin 500 metre içme suyu hattı, abone bağlantılarıyla birlikte elden geçirilirken; 8 bin 500 metre atık su (kanalizasyon) şebekesi de yine abone bağlantılarıyla birlikte yenilendi. Mahallenin topografik yapısından kaynaklanan yağmur suyu sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla ise sorun yaşanan yollarda 2 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve ızgaraları imal edildi. Ayrıca 161 metre dere ıslahı yapılarak su taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

ÜSTYAPIDA YOĞUN MESAİ

Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve kaldırımların onarımı için Gebze Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir üstyapı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 21 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama çalışması gerçekleştirildi. Mahalle genelinde 10 bin metrekare beton parke döşemesi yapılırken, 5 bin metrekare kaldırım da beton parke ile yenilendi.

'MAHALLELERİMİZİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ'

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi alarak vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Büyükgöz, altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, 'Adem Yavuz Mahallemizde ISU Genel Müdürlüğümüzle koordineli şekilde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından, belediye olarak üstyapıyı hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu yollar ile kaldırımlar oluşturmak. Gebze'nin her mahallesinde olduğu gibi burada da hizmetlerimizi planlı ve kalıcı şekilde sürdürüyoruz' dedi.