Katil devlet İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın yıl dönümünde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Konya'da 7 Ekim'de yürüyüş gerçekleştirilecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Gazze'de hayatını kaybeden masumların sesi olmak, insanlığın vicdanını diri tutmak için hep birlikte Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na yürüyeceğiz. 7 Ekim Saat 20.30'da gerçekleştireceğimiz yürüyüşe tüm hemşehrilerimi davet ediyorum' dedi.

Katil devlet İsrail'in Filistin halkına yönelik soy kırımının yıl dönümünde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Konya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar geçen sürede Gazze'de insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

BAŞKAN ALTAY TÜM KONYALILARI YÜRÜYÜŞE KATILMAYA DAVET ETTİ

Konya'nın, tarih boyunca mazlumun yanında dimdik durmuş bir şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, 'Konya olarak her zaman olduğu gibi 7 Ekim'de de Filistin halkının yaşadığı zulme karşı sessiz ama güçlü bir duruş sergilemek istiyoruz. İşlenen insanlık suçuna karşı farkındalık oluşturmak, dünyaya güçlü bir mesaj vermek amacıyla düzenleyeceğimiz etkinlik sadece bir protesto değil, aynı zamanda insanlık onuruna sahip çıkma çağrısıdır.

Gazze'de hayatını kaybeden masumların sesi olmak, insanlığın vicdanını diri tutmak için hep birlikte Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na yürüyeceğiz. 7 Ekim Saat 20.30'da gerçekleştireceğimiz yürüyüşe tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN SİMGE MEKANLARI KIRMIZI IŞIKLA AYDINLATILACAK

7 Ekim saat 20.30'da gerçekleştirilecek programda katılımcılar, Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar sessizce yürüyecek. Yürüyüş güzergâhı boyunca tüm sokak aydınlatmaları kapatılacak. Ayrıca; Taş Bina, Alâeddin Camii, Darülmülk Müzesi ve Mevlana Caddesi üzerindeki yapılar kırmızı ışıklarla aydınlatılarak Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekilecek.