Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen ve direksiyon başına geçen 45 ilkokul öğrencisi, aldıkları uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından 'trafik dedektifi' oldu.

AYDIN (İGFA) - Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması personelleri, ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Sümer Mahallesi'nde bulunan trafik parkına gelerek direksiyon başına geçen 45 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.



Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, jandarma ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 45 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.

Eğitimler ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi, Sümer Park Trafik Eğitim Parkurunda, İsabeyli İlkokulu ve Çapahasan İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Jandarmasınca eğitim faaliyeti icra edildi.

Faaliyette, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı.