ANASİAD ile Libya Bingazi merkezli Emaar Holding arasında ekonomik iş birliğini kapsayan anlaşma protokolü, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde imzalandı. İmzalanan anlaşmayla birlikte, başta tarım ürünleri olmak üzere Yenişehir ve Bursa'da üretilen yerli ve kaliteli ürünlerin Libya ve Afrika pazarına açılması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Yenişehir, ilçenin ekonomik geleceği açısından tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Genel Başkanı Hakan Birkan ile Libya'da faaliyet gösteren Emaar Holding'in CEO'su ve Ticaret Odası Müsteşarı Fuad Misbah Abdullah Alawwam, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in ev sahipliğinde Ekonomik İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine; ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Libya Heyeti, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve teşkilat üyeleri ile Yenişehir Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

'YENİŞEHİR TARIMLA MARKALAŞACAK'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaklaşık 10 aydır büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların bugün somut bir sonuca ulaştığını ifade ederek, 'Bugün ilçemiz için gerçekten çok önemli, kıymetli ve stratejik bir anlaşmaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Libya'nın en büyük ticari kuruluşlarından Emaar Holding ile ANASİAD arasında imzalanan bu ekonomik iş birliği anlaşması, Yenişehir'imiz için son derece değerli bir adımdır. Bu sürecin Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz çalışmaların en önemli meyvelerinden biridir' dedi.

Başkan Özel, Yenişehir'in bir marka kent haline gelmesinde tarımın kilit rol oynadığını vurgulayarak, bu vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Başkan Özel; 'Yenişehir bir marka kent olacaksa bunun tarımla olması gerektiğini ilk günden bu yana söylüyoruz. Attığımız tüm adımların ve yaptığımız girişimlerin temelinde bu anlayış var. Bu anlaşma; özellikle tarımsal ve yerel üretim açısından ilçemizin Libya ve Afrika pazarına açılması noktasında çok önemli bir kapı aralamıştır' sözleriyle ifade etti.

'ÜRETİCİ VE KOOPERATİFLERE ÇAĞRI'

İmzalanan protokolün özellikle Yenişehirli üreticiler ve çiftçiler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, kooperatiflere ve iş insanlarına çağrıda bulundu. Başkan Ercan Özel, 'İnşallah ilçemizdeki iş insanlarımız, üreticilerimiz ve kooperatiflerimiz bu iş birliğinin içine girer, ilgili kurumlarla temas kurar ve ürünlerimizin hızlı bir şekilde yurt dışına, özellikle Libya'ya gönderilmesi konusunda aktif rol alır. Bu sürecin üreticilerimize ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum' açıklamasında bulundu.

'LİBYA, AFRİKA'YA AÇILAN ÖNEMLİ BİR KAPI'

Libya'nın stratejik konumuna da dikkat çeken Başkan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Biz Libya'yı, Afrika'ya açılan çok önemli bir kapı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda da başta tarım ürünlerimiz olmak üzere, Yenişehir'imizde üretilen yerli ve kaliteli ürünleri bu pazara ulaştırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.'

'LOJİSTİK SORUNU AŞILDI'

Törende konuşan ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan, imzalanan anlaşmanın somut ve uygulanabilir bir ticaret altyapısı sunduğunu belirterek, 'Bugün burada imzaladığımız sözleşme kapsamında, bu iş birliğinin ilk uygulama ve depolama merkezi olarak Yenişehir belirlenmiştir. Yenişehir bölgesinden daha önce Libya'ya gönderdiğimiz tarımsal numune ürünlerinin ticareti konusunda ciddi bir ivme yakaladık. Onaylanan birçok ürün kalemini artık buradan düzenli olarak gönderme şansına sahibiz. Bugüne kadar karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri lojistik ve kargolama konusuydu. Bu anlaşmayla birlikte bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Bingazi Emaar Holding CEO'su Sayın Fuad Misbah Abdullah Alawwam, Libya'da iki limana ve İstanbul'da lojistik merkezlerine sahip büyük bir yapının başında bulunuyor. Kendi gemileri ve kendi tırlarıyla, ürünlerimizi Yenişehir'den Libya'ya çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırabileceğiz' diye konuştu.

'YENİŞEHİR'DE BAŞLAYAN BU İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK BİR TİCARİ SÜRECİN İLK ADIMI'

Törende konuşan Emaar Holding CEO'su ve Ticaret Odası Müsteşarı Fuad Misbah Abdullah Alawwam, imzalanan protokolün yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, 'Bugün burada, Emaar Holding olarak ANASİAD ile birlikte çok önemli bir ticari iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşmayla birlikte büyük bir ticari sürecin başlangıcını yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde, ticaretin yanı sıra fuar organizasyonlarını da kapsayan yeni anlaşmalarımız olacak. Hem Libya pazarında Türk ürünlerine yönelik önemli fırsatlar oluşacak hem de büyük Türk fuarlarının Libya'da düzenlenmesi için çalışmalar başlatacağız. Bu iş birliğinin her iki ülke açısından da son derece verimli olacağına inanıyoruz. Bu değerli ev sahipliği için Sayın Belediye Başkanımız Ercan Özel'e, Yenişehir halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenişehir'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Belediyenin ve bu şehrin ortaya koyduğu vizyon bizim için çok kıymetli. İmzalanan bu anlaşmalar, bizim açımızdan son derece değerli ve anlamlıdır' dedi.

'YENİŞEHİR'İN TARIM GÜCÜ ULUSLARARASI PAZARA TAŞINACAK'

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, imzalanan ekonomik iş birliği anlaşmasının ilçenin tarımsal gücünü uluslararası pazarlara taşıyacağını belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geliştirilen uluslararası ticaret vizyonunun yerelde somut bir karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. ANASİAD ile Libya'nın önemli şirketlerinden Emaar Holding arasında imzalanan bu anlaşma; ülkemiz, Bursa'mız ve Yenişehir'imiz adına son derece kıymetlidir. Yenişehir'i marka kent yapacak yolun tarımdan geçtiğine inanıyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, başta tarım ürünlerimiz olmak üzere yerli üretimimizin Libya ve Afrika pazarına açılması hedeflenmektedir. Sürece katkı sunan başta Belediye Başkanımız Ercan Özel olmak üzere herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.