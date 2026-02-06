Okul öncesi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde anaokullarına yönetici atama şartlarında sınıf öğretmenliğinin de eşdeğer sayılmasına itiraz etti. Eğitimciler, yalnızca okul öncesi öğretmenlerinin yönetici olarak atanması gerektiğini savunuyor.

TOKAT (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelikte, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve ilkokullar için yöneticilik atamalarında okul türüne uygun branş şartı aranıyor. Ancak anaokulları için 'okul öncesi veya sınıf öğretmenliği' mezunu olma koşulu birlikte belirtilmiş durumda. Okul öncesi öğretmenleri, bu durumun alan temelli yaklaşımı zayıflattığını belirterek yönetmeliğe itiraz etti.

Eğitimciler, okul öncesi eğitimin erken çocukluk gelişimi, gelişim psikolojisi ve pedagojik formasyon gerektiren özel bir alan olduğunu vurguladı. Sınıf öğretmenliğinin ise farklı yaş gruplarına yönelik eğitim verdiği, bu nedenle iki branşın eşdeğer sayılmasının mesleki uzmanlığı zayıflattığı ifade edildi.

Öğretmenler ayrıca, yönetmelikte alan öğretmeni bulunmadığı durumlarda farklı branşlardan görevlendirme yapılmasına istisnai olarak izin verildiğini hatırlatarak, 'Anaokulları için bu eşdeğerlik kuralı istisnayı temel uygulama haline getiriyor' görüşünü paylaştı.

Konunun Türk Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya'ya iletildiği ve sendika genel merkezi tarafından yönetmeliğin iptali için dava açıldığı öğrenildi. Eğitimciler, yalnızca okul öncesi öğretmenlerinin yönetici olarak atanmasının erken çocukluk eğitiminde kaliteyi artıracağını, mesleki uzmanlığı güçlendireceğini ve kurumsal işleyişi daha sağlıklı hale getireceğini belirtti.