İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ; Kadıköy'de bulunan, 1976 yılında inşa edilen ve 24 bağımsız birimden oluşan riskli Duygu Apartmanı'nın dönüşümüne başladı. 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hak sahiplerinin yüzde 100'üyle uzlaşı sağlanan depreme dirençsiz Duygu Apartmanı'nın kısa sürede temelinin atılması hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Yenileniyor kapsamında yenilenecek olan Duygu Apartmanı'nın yıkımı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahiplerinin katılımıyla bugün gerçekleşti.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünü hatırlatarak, 'O günleri maalesef biraz daha derinden hissediyoruz ama aynı zamanda bizim için anlamlı bir gün. Burada Duygu Apartmanı önündeyiz, bina sakinlerimiz İBB'nin KİPTAŞ ile birlikte yürüttüğü İstanbul Yenileniyor sistemine başvurdu ve dönüşüm süreci başladı, bugün hak sahiplerimizle beraber ilk yıkımı gerçekleştiriyoruz, 18 ay gibi bir sürede de güvenli evlerine kavuşacaklar. Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Ne kadar vatandaşımızı daha güvenli evlere alabilirsek hepimiz o kadar daha rahat uyuruz. 6 Şubat hepimize gösterdi ki ülke olarak kimse güvende değil. Daha fazla çalışacağız, dönüşümü hızlandıracağız. El birliğiyle bu sorunu çözmeye çalışacağız' diye konuştu.

'İSTANBUL YENİLENİYOR'A TALEP YOĞUN'

KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ise Duygu Apartmanı'nın dönüştürülen örnek binalardan bir tanesi olduğunu belirterek, '50 yıllık bir bina, vatandaşlarımız 6 Şubat depremlerinin ardından bize başvurdu. Riskli yapı ilan ettik ve uzlaşının ardından tahliye ettik, bugün de yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İstanbul Yenileniyor sistemimize yoğun ilgi var. Şu ana kadar 20 bin vatandaşımıza güvenli evlerini teslim ettik, 37 bini aşkın da başvuru aldık. Vatandaşlarımıza dönüş sağlayıp süreçleri yürütüyoruz. Sistemimize herkes başvurabilir, bizimle irtibat kurabilir, İstanbullular için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Kadıköy İlçesi'nin Feneryolu Mahallesi'nde bulunan Duygu Apartmanı sakinleri, depreme karşı dayanıksız yapılarını yenilemek için istanbulyenileniyor.com'a başvurdu. Mimari proje çalışmalarının ardından uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. 21 Nisan 2025'te sözleşmeler noter huzurunda imzalanmaya başladı, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ise yüzde 100 uzlaşı sağlandı.