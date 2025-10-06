Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin yeni dönem açılış programında öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, öğrencilerin bilimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kendine geliştiren bireyler olmasını önemsediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen coşkulu program, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Daha sonra salonu dolduran Bilgehane öğrencilerine hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde bir marka haline gelen Bilgihanelerin dönem açılışı vesilesiyle çocuklarla ve gençlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

'YAPTIĞIMIZ HER ÇALIŞMADA GELECEK NESİLLERE UMUT VE İLHAM VERMEYE ÇALIŞTIK'

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Konya'da, geçmişin izinde yürüyerek eğitimin ışığını hiç söndürmediklerini, yaptıkları her çalışmada gelecek nesillere umut ve ilham vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Bu doğrultuda ortaokul öğrencilerimizin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla kurduğumuz Bilgehanelerimizde; ders destek programlarından milli manevi eğitimlere, spordan kültür gezilerine kadar birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 126 binden fazla öğrencimize ulaşan Bilgehanelerimiz, şu anda 20 merkezde hizmet veriyor. Hedefimiz en kısa sürede bu sayıyı 40'a çıkartarak daha fazla evladımızı Bilgehanelerle buluşturmak olacaktır' ifadelerini kullandı.

'Bir hafız yetişir, bir nesil değişir' anlayışı ile sürdürdükleri Hafızlık Hazırlık Programın'da Hafızlık İmam Hatip Ortaokullarına yerleşen öğrenci sayısının 1.032'ye ulaştığını anımsatan Başkan Altay, 'Bu başarı Bilgehanelerimizin sadece akademik değil, manevi gelişimde de ne denli güçlü bir model olduğunu ortaya çıkarmaktaki en önemli faktördür. Eğitimin farklı boyutlarını kapsayan projelerimizle bu başarıyı daha da ileriye taşıyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına çok yönlü katkılar sunmaya devam ediyoruz. Medeniyet Okulu Projemizle anaokulundan üniversiteye kadar çocuklarımızın akademik ve kişisel gelişimini destekliyor, etkinlikler, kaynaklar ve değerler eğitimi sunuyoruz. Çocuk, Gençlik ve Çalışan Gençlik Meclisimizle her yaş grubundan evladımızın yönetimine katılımını destekliyor, onları söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz' diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY 'GAZZE' VURGUSU YAPTI

Başkan Altay, gençlerin bilimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kendini geliştiren bireyler olmasını önemsediklerini vurgulayarak, 'Ancak bu gelişimin sadece bilgi ile değil, vicdanla da şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Biliyorsunuz tüm dünya, Gazze'de adaletin ve insanlık onurunun yerle bir edildiği soykırıma tanıklık ediyor. Bombalar altında bile ezilmeyen bir imanla, köklerinden beslenen bir milletin tüm acılara rağmen dik duruşuna şahitlik ediyoruz. Bu karanlık tabloda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına nasıl sahip çıktığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizlere düşen de her zaman mazlumların sesi olabilmektir. Bu inançtan aldığımız güçle, sizlerin de her daim hakikatin yanında, zalimin karşısında olacağınıza inancım tamdır' değerlendirmesini yaptı.