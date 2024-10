İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle ziyaretler gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlamalarında bu yıl da gelenek bozulmadı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yangın, deprem, sel felaketi ve kaza gibi her hangi bir afet ayrımı yapmadan büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren İtfaiye personeli ile bir araya geldi.

Burada güncel konular üzerine edilen istişareler sonrası AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis ve parti üyeleri ile birlikte Yeniceköy’de bulunan Fatma Göztepe Huzurevi ziyareti gerçekleştirildi.

HER ZAMAN BİR VER BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İnegöl İtfaiye noktasını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Senede takvimlere bağlı gibi gözükse de her zaman birlikteyiz. İtfaiye teşkilatları her ne kadar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kurum olsa da biz kendi kurumumuz, kendi çalışanımız ve personelimiz gibi konuya bakıyoruz. Ben her zaman söylüyorum bize düşen, katkı ve destek anlamında, makine, ekip, ekipman gibi elimizde fayda sunabilecek ne varsa sizlerin kullanımı için bunlar hazır. Her zaman bir ver beraber olmaya, yaşanan olumsuz durumları birlikte aşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm itfaiye teşkilatımızın haftasını kutluyorum." dedi.

‘’EN ÖNEMLİ GÖREV BÜYÜKLERİMİZİN YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK’’

İtfaiye ziyareti sonrası Huzurevine ziyaret gerçekleştiren Başkan Alper Taban, en önemli görev büyüklerimizin yanlarında olduğunu hissettirmek dedi. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’Çok değerli Milletvekilimiz, ilçe başkanımız, parti teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte sizleri ziyarete geldik. Belirli günlerde etkinlikler yapılıyor. Bu önemli gün vesileleri ile sizleri sadece bu günlerde hatırlamak değil, ziyaretler gerçekleştirmiş oluyoruz. Kıymetli kurum müdürümüz nezdinde tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada devletimizin hizmetlerini en güzel şekilde sizlere aktarıyorlar. Bizler de sizleri sıklıkla ziyaret etmeye çalışıyoruz. Daha önce de çok kez birlikte etkinlikler yapmıştık, tekrar yapacağız. Hepinizin sağlıklı ve sıhhatli olması bizim için kıymetli. Bu anlamlı gün vesilesiyle, yaşlılarımızın sadece bir gün değil, her gün hatırlanması ve değer görmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizlere düşen en önemli görev, büyüklerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artıracak adımlar atmaktır. Bu özel günün vesilesiyle, başta bizleri yetiştiren anne-babalarımız ve büyüklerimiz olmak üzere, tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’da bu önemli gün vesilesiyle büyüklerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını, devletimizin imkânlarını onlara en güzel şekilde aktarılmasının devam edileceğini ileterek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı. Konuşmalar sonrası Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yaşlı vatandaşlarla vakit geçirerek, sohbet ettiler.