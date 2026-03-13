Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde il genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlattı. Yıl boyunca sürdürülen bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak, bayram ziyaretleri öncesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak mezarlıklarda yoğun bir temizlik ve düzenleme çalışması yürütülüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram süresince kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla il genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yabani otların biçilmesi, yabani otlara karşı ilaçlama yapılması, ağaçların budanması, bordürlerin boyanması, duvar tadilatları ve ağaçların kireçlenmesi gibi detaylı işlemler uygulanıyor.

Ayrıca, bordür ve kilit parke taşlarının bakım ve onarımı da yapılarak mezarlık alanlarında düzenleme sağlanıyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN RAHAT BİR ZİYARET YAPMASI HEDEFLENİYOR'

Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, çalışmaların bayram öncesinde tamamlanacağını belirterek, 'Ramazan Bayramı öncesinde, mezarlıklarımızda genel bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz.

Bu çalışmalar sadece merkezde değil, Manisa'nın 17 ilçesinde de aynı titizlikle sürdürülüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, huzur içinde gerçekleştirebilmesini sağlamak. Bu doğrultuda, ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor' dedi.