Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar, Ebulfez Elçibey'i ölüm yıldönümünde andı.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar, Ebulfez Elçibey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açar, paylaştığı mesajında Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar, “Azerbaycan’ın 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i ölümünün 24. yıldönümünde rahmetle anıyoruz” dedi.

Başkan Açar “Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’i ölümünün 21. Yıldönümünde bir kere daha rahmetle anıyoruz. Elçibey, Türk Dünyasının Türk gibi düşünen liderlerinden biridir. Elçibey yaşadığı sürece tek hedefi Türk Birliği oluşturmaktı. Özellikle Türkiye ile Azerbaycan halkının birleşmesi ile yaklaşık 110 milyonluk bir Türk gücünün oluşmasını istiyordu. Azerbaycan Devletinin bağımsızlığı için çalışan ve hedefine ulaşan Büyük lider Ebülfez Elçibey’i Hakka yürüyüşünün yirmi birinci senesinde şükran, minnet ve saygı ile anıyoruz.” dedi.